Bluetooth koptelefoon ondersteunt cd-kwaliteit

De nieuwe BoomBoom 577 over-ear Bluetooth v4.1 hoofdtelefoon van Marmitek ondersteunt twee codecs die een betere geluidskwaliteit beloven dan de standaard sbc codec die Bluetooth normaal gebruikt: aac en aptX Low Latency. Zender en ontvanger moeten het beide ondersteunen, dus je afspeelapparaat moet ook een van deze twee verbeterde codecs hebben, of anders val je toch nog terug op de lagere kwaliteit van de sbc-codec.

De Marmitek BoomBoom 577 is slechts één van de weinige Bluetooth-hoofdtelefoons die zowel aac als aptX ondersteunt.

AptX Low Latency is aptX met een kleinere vertragingsfactor (slechts 40ms tegenover 130ms voor het origineel). Dat zorgt voor een betere synchronisatie tussen beeld en geluid, van belang voor 'gaming' en video. Het voorkomt bijvoorbeeld 'lip sync' problemen en zorgt ervoor dat er geen merkbaar verschil zit tussen het beeld dat je op tv ziet en het geluid dat daarbij hoort.

De oplaadbare accu in de BoomBoom 577 levert een autonomie van vijftien uur en is in drie à vier uur volledig opgeladen. Dankzij de ingebouwde microfoon kun je met deze hoofdtelefoon ook handenvrij telefoneren.

Je bedient een en ander via knoppen op de oorschelp. De koptelefoon heeft een bereik tot tien meter met een klasse 2 bron en tot dertig meter met een klasse 1 bron.

Volledige specificaties van de BoomBoom 577 vind je op de website van Marmitek.

De Marmitek BoomBoom 577 weegt 220 gram en kost € 79,95 inclusief hardcover travel case om hem veilig in op te bergen.

