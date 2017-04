Bose Bluetooth speaker speelt 360° muziek

Bose's SoundLink Revolve en SoundLink Revolve+ luidpsprekes hebben een aluminium behuizing in een cilindervorm. De speakers werken met dubbele passieve radiatoren, een naar beneden gerichte transducer en een nieuwe gepatenteerde akoestische deflector.

Het geluid dat de Revolve en Revolve+ produceren wordt gelijkmatig naar alle kanten uitgestraald. Ze hoeven niet midden in de kamer te worden opgesteld. Ook in een hoek of ergens daar tussenin zorgen ze volgens Bose voor een uniforme geluidskwaliteit voor iedereen. De speakers hebben een draadloos bereik van maximaal 9 meter.

Je kan deze draadloze Bluetooth speakers ook buiten gebruiken. Ze zijn ze bestand tegen regen en opspattend water volgens de IPX4-classificatie. Ze zijn ook uitgerust met een universele schroefbevestiging aan de onderzijde om ze desgewenst op een statief te plaatsen.

De Revolve meet 15,2 x 8,2 cm (h x b) en weegt 660 gram. Deze speaker speelt tot 12 uur muziek op één acculading. De Revolve+ heeft een grotere uitvoering en biedt meer volume. Hij meet 18,4 x 10,5 cm, weegt 900 gram en biedt tot 16 uur speeltijd op een acculading.

Beide draadloze luidsprekers kan je koppelen via NFC. De installatie gebeurt aan de hand van gesproken instructies. Deze Bose speakers zijn ook uitgerust met een microfoon om oproepen te beantwoorden of opdrachten in te geven via Siri en Google Assistant.

Met de gratis Bose Connect-app synchroniseer je twee SoundLinks en de nieuwe Stereo Mode maakt links-rechts-pairing mogelijk. De nieuwe Party Mode geeft op beide speakers simultaan dezelfde muziek weer.

De Bose SoundLink Revolve en SoundLink Revolve+ Bluetooth-speakers hebben een adviesprijs van respectievelijk 229,95 euro en 329,95 euro. Ze zijn leverbaar in de kleuren Triple black en Lux Grey.

