Budgetsmartphone met groot scherm

Na de lancering van de Nokia 3.1 brengt HMD nu een Android 8.0 Oreo smartphone op de markt met een groter scherm. De Nokia 5.1 is uitgerust met een Full HD+ (1080 x 2160 pixels) IPS beeldscherm van 5,5 inch (13,97 cm) met een beeldverhouding van 18:9.

De smartphone met afgeronde hoeken is vervaardigd uit één blok aluminium en meet 151,1 x 70,73 x 8,27 mm.

De Nokia 5.1 draait op een octa core processor van 2 GHz en is verkrijgbaar met 2 of 3 GB werkgeheugen en 16 of 32 GB intern geheugen. De smarthpone ondersteunt MicroSD-kaartjes tot 128 GB.

De Nokia 5.1 beschikt over een 16 MP primaire camera met automatische scherpstelling en fasedetectie en een 8 MP camera vooraan voor selfies.

De vingerafdruksensor is op de achterkant van de telefoon geplaatst, zodat je de telefoon met je wijsvinger kan ontgrendelen.

De volledige specificaties vind je op de website van Nokia.

Dankzij ondersteuning voor het Android One-programma ontvangt de Nokia 5.1 twee jaar lang nieuwe Android-versies en drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates. De Nokia 5.1 is ook klaar voor Android Pie, de nieuwste Android-versie.

De Nokia 5.1 is beschikbaar in drie kleuren: koper, getemperd blauw en zwart. Het toestel met 2 GB ram en 16 GB geheugen heeft een adviesprijs van 199 euro.

Bron: www.diskidee.be