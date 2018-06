Budgetsmartphone met Infinity-scherm

De Samsung Galaxy J6 smartphone is uitgerust met een 5,6-inch Super AMOLED Infinity Display met een 18,5:9 beeldschermverhouding en een HD+ resolutie van 1480 x 720 pixels.

De Galaxy J6 draait op een 1,6 GHz octacore processor en 3 GB ram. Het interne geheugen van 32 GB is uit te breiden via het microSD-slot. Besturingssysteem is Android 8.0 (Oreo).

De smartphone heeft twee camera's: een 13 MP op de achterzijde en een 8 MP op de voorzijde met real-time selfiefocus en front LED-flash voor het maken selfies. Met AR-stickers kan je foto's een persoonlijke touch geven.

De Galaxy J6 een vingerafdrukscanner op de achterkant. Je kan de telefoon ook ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning.

De smartphone is uitgerust met een 3000 mAh batterij. Het toestel meet 149,3 x 70,2 x 8,2 mm en weegt 154 gram. Alle specificaties vind je op de website van Samsung.

De Samsung Galaxy J6 (SM-J600) is vanaf juni verkrijgbaar in de kleuren Black, Lavender en Gold voor een adviesprijs van 269 euro.

Bron: www.diskidee.be