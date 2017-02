Chromebook in robuuste behuizing

De Acer Chromebook 11 N7 (C731) heeft een behuizing die een gewicht van 60 kg kan dragen en getest is om een val van een hoogte tot 122 cm te doorstaan. Het toestel is 22 mm dik en weegt 1,35 kg.

De robuuste laptop is verkrijgbaar met een 11,6-inch (29,46 cm) IPS-touchscherm (C731T), maar ook zonder (C731). Het schermgedeelte is 180 graden kantelbaar.

De Chromebook 11 N7 is uitgerust met 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, twee usb 3.0-poorten, een HDMI-poort, een sd-kaartlezer en een 3,5mm-audioaansluiting.

De laptop, die wordt gekoeld zonder gebruik van een ventilator, heeft een morsbestendig toetsenbord. De batterij biedt een accuduur tot 12 uur.

Omwille van zijn robuurste behuizing, ventilatorloze ontwerp en lange batterijduur is deze Chromebook volgens Acer een uitstekende keuze voor gebruik in scholen. Via web gebaseerd beheer kunnen IT-beheerders de Chromebook ook eenvoudig configureren en updaten.

De Acer Chromebook 11 N7 (C731) is vanaf maart verkrijgbaar met 16 of 32 GB eMMC opslag en 2 of 4 GB RAM voor een adviesprijs vanaf 249 euro.

