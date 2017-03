Compact vormgegeven Sony soundbars

De Sony HT-MT500 en HT-MT300 zijn nieuwe 2.1-kanaals soundbars die ontworpen zijn volgens een nieuw concept waardoor ze erg compact zijn zodat ze weinig plaats innemen.

Ook de draadloze subwoofer is compact en kan onder de bank of een meubel geplaatst worden. Wanneer de subwoofer horizontaal geplaatst wordt onder de bank, kan je de 'Sofa Mode' inschakelen om de basfrequentie te optimaliseren. Maar de subwoofer kan ook verticaal worden opgesteld.

De HT-MT500 meet 500 x 64 x 110 mm, terwijl de HT-MT300 500 x 54 x 103 mm meet. De afmetingen van de subwoofer zijn respectievelijk 95 x 383 x 380 mm en 95 x 383 x 365 mm.

De nieuwe sounbars van Sony bieden surround sound en het geluid wordt verbeterd dankzij S-Force PRO Front Surround dat filmgeluiden meer tot leven laat komen.

Dankzij Bluetooth en NFC is het mogelijk om muziek vanaf een smartphone te streamen. De HT-MT500 heeft daarnaast ook ingebouwde Spotify Connect en Chromecast. Met de Music Service-knop kan het meest recente nummer van een Spotify Premium-account worden afgespeeld.

De Sony HT-MT500 Compact Soundbar heeft een adviesprijs van 600 euro en is uitgevoerd in zwart. De HT-MT300 Compact Soundbar heeft een adviesprijs van 300 euro en is uitgevoerd in zwart (MT300) en wit (MT301).

Bron: www.diskidee.be