Compacte camcorder met 20x optische zoom

De nieuwe Legria HF G26 van Canon is een compacte en makkelijk draagbare camcorder die uitgerust is met een 28,8mm groothoeklens met 20x optische zoom.

De Legria HF G26 heeft een DIGIC DV 4-processor en een HD CMOS Pro-beeldsensor voor snel filmen in Full HD 50p ook bij weinig omgevingslicht. De camcorder maakt opnamen in avchd- of mp4-indeling met een opnamemodus van 3 Mbps.

De Intelligent Image Stabilizer (IS) compenseert camerabewegingen over 5 assen en registreert volgens Canon dankzij Powered IS zelfs bij extreme zoom trillingsvrije, vloeiende beelden.

De Legria HF G26 is uitgerust met een 3-inch touchscreen, een kantelbare EVF met 1,56 miljoen dots en een schakelbare zoom- en scherpstelring op de lens.

De camcorder meet 115 x 84 x 231 mm (met zonnekap) en weegt 880 gram (met zonnekap, accu en geheugenkaart). De volledige specificaties vind je op de website van Canon.

De adviesprijs van de Canon Legria HF G26 werd niet meegedeeld, maar op het internet vonden we een prijs van 999 euro.

Bron: www.diskidee.be