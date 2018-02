Compacte draadloze inkjetmultifunctionals

De Brother MFC-J890DW (zwart) en MFC-J895DW (wit) zijn nieuwe multifunctionals met inkjettechnologie die printen, scannen, kopiëren en faxen ondersteunen. Het toestel meet 400 x 341 x 172 mm.

De nieuwe Brother DCP-J772DW (zwart) en DCP-J774DW (wit) bieden drie functies: printen, scannen en kopiëren. Deze printers meten 400 x 341 x 151 mm.

De nieuwe multifunctionals drukken af met een printsnelheid tot 12 ipm (images per minute) in zwart-wit en tot 10 ipm in kleur. Ze kunnen automatisch dubbelzijdig afdrukken. Lege inktpatronen kunnen afzonderlijk vervangen worden.

De all-in-one inkjetprinters zijn uitgerust met een 6,8 cm groot lcd-kleurentouchscherm. Ze ondersteunen wifi 802.11b/g/n voor draadloos afdrukken. Ook zijn ze uitgerust met een usb-aansluiting en een geheugenkaartlezer.

De 4-in-1-modellen zijn ook uitgerust met ADF (Automatic Document Feeder), een aansluiting voor bekabeld netwerk en ondersteunen NFC-connectiviteit.

De Brother DCP-J772DW (zwart) en DCP-J774DW (wit) all-in-ones hebben een adviesprijs van 145 euro. De Brother MFC-J890DW (zwart) en MFC-J895DW (wit) 4-in-1-modellen hebben een adviesprijs van 169 euro

Bron: www.diskidee.be