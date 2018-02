Contactloos betalen met sporthorloge

De Forerunner 645 & 645M van Garmin combineren de bekende functies van een sporthorloge met een functie voor contactloos betalen. Zoals bij andere Garmin-sporthorloges beheer je er je trainingen mee en krijg je na de training een gedetailleerd zicht op je prestaties (bv. VO2 max, trainingseffect). Het intern geheugen volstaat voor tweehonderd uur aan activiteitsgegevens.

Het Garmin Chroma Display met transflectief memory-in-pixel (MIP)-technologie en een resolutie van 240 x 240 pixels is volgens de fabrikant gemakkelijk te lezen, ook in direct zonlicht, en beschermd met Corning Gorilla glas. De bandjes zijn gemakkelijk te verwisselen. Je hebt er geen gereedschap voor nodig.

Via de online community Garmin Connect ontdek je looproutes van andere sporters en kun je elkaar motiveren en je successen met andere sporters delen.

Uiteraard registreren deze horloges je stappen, hartslag en stressniveau. Een bijkomende hartslagband is dankzij de Garmin 'Elevate' polshartslagmeting niet meer nodig.

De Forerunner 645M functioneert ook als draadloze Bluetooth-muziekspeler. Het interne geheugen biedt voldoende ruimte voor vijfhonderd nummers.

Dankzij de nieuwe Garmin Pay-functie kan je contactloos betalen zodat je je portemonnee tijdens het sporten niet hoeft mee te nemen.

De accu houdt het in smartwatch-modus tot zeven dagen vol. In GPS-modus is de autonomie slechts vijf uur.

Via de Garmin Connect IQ app-winkel personaliseer je Forerunner 645 & 645M met gratis horlogeplaten, apps, datavelden en meer.

De volledige specs van deze sporthorloges vind je op de website van Garmin.

De Garmin Forerunner 645 is verkrijgbaar in zwart en zandsteen en kost 399,99 euro. De Garmin Forerunner 645M met muziekfunctie is verkrijgbaar in zwart en kersrood en kost 449,99 euro.

Bron: www.diskidee.be