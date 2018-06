Convertible Chromebook met 15,6" beeldscherm

De nieuwe Chromebook Spin 15 van Acer is uitgerust met een 15,6-inch (39,62 cm) IPS beeldscherm met een Full HD resolutie van 1920 x 1080 pixels.

Het scherm ondersteunt 10-vinger aanrakingen om te surfen en apps te gebruiken. Chromebooks draaien op het Google Chrome OS platform. De Spin 15 kan Android apps draaien via Google Play.

De Chromebook Spin 15 is uitgerust met scharnieren die 360° draaien. Je kan de Spin 15 gebruiken als traditionele notebook, als tablet of in tentmodus.

De Chromebook van Acer heeft een volledig toetsenbord en een groot touchpad van Corning Gorilla Glas. De laptop heeft twee usb 3.1 Type-C Gen 1-poorten, twee usb 3.0-poorten, een microSD-geheugenkaartlezer en ondersteunt 802.11ac wifi en Bluetooth 4.2.

De Chromebook Spin 15 is verkrijgbaar met Intel Pentium quad-core N4200 processor, Intel Celeron quad-core N3450 processor of Intel Celeron dual-core N3350 processor en met 4 GB of 8 GB ram. Ook heb je de keuze tussen 32 GB of 64 GB eMMC geheugen voor gegevensopslag.

De Acer Chromebook Spin 15 (CP315-1H/1HT) is vanaf juli verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 449 euro.

Bron: www.diskidee.be