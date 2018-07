Dashcam met dubbele lens

De nieuwe DrivePro 550 Dashcam van Transcend is uitgerust met een dubbele lens. De hoofdcamera die de weg filmt is uitgerust met een Sony lens met een ƒ/2.2 diafragma en biedt een kijkhoek van 160°. Hij maakt video-opnames met een 1080p-resolutie met 30 beelden per seconde.

De lens die naar de bestuurder is gericht maakt opnames met een 720P-resolutie en heeft vier infrarode led's die automatisch worden ingeschakeld bij weinig licht.

De ingebouwde gps-ontvanger van de DrivePro 550 kan video's en foto's geotaggen en precies aangeven waar een incident plaatsvond.

Met de DrivePro Toolbox kunnen Windows-gebruikers tijdens het afspelen van de video hun route bekijken op een kaart met extra informatie zoals de gps-coördinaten, snelheid, datum en tijd. De Toolbox biedt ook een screenshotfunctie om een beeld vast te leggen.

De DrivePro 550 is uitgerust met wifi en werkt zowel met Apple iOS- als Android-apparaten via de gratis DrivePro-app. Met de app kunnen gebruikers video's en beelden bekijken en downloaden. Ook kunnen ze via de app instellingen wijzigen.

De DrivePro 550 meet 95,6 x 65,9 x 40,5 mm.

De adviesprijs van de Transcend DrivePro 550 Dashcam werd niet meegedeeld.

