Dell monitor voor videovergaderen

Dell lanceert deze en volgende maand een reeks van nieuwe beeldschermen voor de (klein)zakelijke markt en thuisgebruikers.

De Dell 24 Monitor for Video Conferencing (P2418HZ) is gecertificeerd voor Microsoft Skype for Business. Deze 23,8-inch (60,47 cm) chat-monitor heeft een ingebouwde 2 megapixel Full HD infrarode webcamera en microfoon met ruisonderdrukking.

Beide zijn geoptimaliseerd voor gezichtsherkenning met Windows Hello en stembediening van de computer met Microsoft Cortana. De lens van de webcamera kun je afdekken met de ingebouwde privacysluiter. De P2418HZ is al op de markt, maar de prijs is nog niet bekend.

De Dell 24 Touch Monitor (P2418HT) heeft een speciale stand waarmee je hem in allerlei posities kunt gebruiken, voor een zo hoog mogelijk gebruikscomfort. Dit aanraakscherm herkent tien gelijktijdige aanrakingen. Het heeft een zeer dunne rand en een ontspiegeld scherm. Deze monitor is eind januari beschikbaar voor een nog onbekende prijs.

In zijn S Model-reeks lanceert Dell een reeks beeldschermen voor thuisgebruikers en gamers met schermdiagonalen van 22 tot 27 inch. De 24- en 27-inch versies (S2418HX/S2718HX) hebben een vrijwel randloos ontwerp, zodat je meerdere van deze schermen naast elkaar kunt plaatsen.

De duurdere schermen in de S Model-reeks ondersteunen hdr (high dynamic range) voor een betere kleurenweergave en AMD FreeSync voor storingsvrij gamen.

De Dell S Model-reeks komt volgende maand uit voor nog onbekende prijzen.

Bron: www.diskidee.be