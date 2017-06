Docking-station voor Samsung Galaxy S8 en S8+

Het nieuwe DeX Station dock van Samsung tovert de Galaxy S8 en Galaxy S8+ smartphones om tot desktopcomputers. Via Android heb je toegang tot apps waarmee je browset, documenten bewerkt, video's bekijkt, op berichten reageert en veel meer, direct vanaf je smartphone op een groter scherm, compleet met toetsenbord en muis.

De system-on-chip (processor) in de Galaxy S8/S8+ is krachtig genoeg om er gewone kantoortaken mee uit te voeren. Op een klein scherm is dat niet zo eenvoudig. Dankzij DeX koppel je deze smartphones aan een grote monitor, toetsenbord en muis. Android past zijn gebruikersinterface aan het grotere scherm aan en werkt met muis en toetsenbord. Chrome draait daarna in desktopversie en dankzij samenwerkingen met Microsoft en Adobe is Samsung DeX compatibel met Microsoft Office en de mobiele apps van Adobe, zoals Adobe Acrobat Reader mobile en Lightroom Mobile.

Ook kun je via DeX je virtuele desktop via Citrix, VMware en Amazon Web Services gebruiken en heb je zo toegang tot Windows en Windows-toepassingen.

DeX werkt heel eenvoudig: je zet je smartphone gewoon in de dock en bent direct verbonden met een hdmi-compatibele monitor en Bluetooth- RF- of usb-muis en -toetsenbord. Het DeX Station is beveiligd met Samsung KNOX. Bovendien word je mobiele data niet op de desktop gekopieerd.

Het DeX Station heeft twee usb 2.0-poorten, één ethernet, één usb type-C stroomingang en een ventilator voor koeling. Met Adaptive Fast Charging (AFC) laad je je Samsung smartphone snel op.

Het Samsung DeX Station kost 149,99 euro.

Bron: www.diskidee.be