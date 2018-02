Draadloze headset voor kantoorgebruik

De Plantronics Voyager 6200 UC stereoheadset heeft een nekband waarin de oordoppen gemonteerd zijn die comfortabel in de oren passen zonder ze volledig te bedekken. Toch is deze headset goed bruikbaar in een lawaaierige kantooromgeving. Vier omnidirectionele microfoons registreren het geluid in alle richtingen. Dankzij de 'clear talk-technologie' van Plantronics ben je goed verstaanbaar voor je correspondent.

Het geluid wordt verder verbeterd door actieve ruisonderdrukking (anc) en breedband audio met hifi-stereo van hoge kwaliteit, zodat je bijvoorbeeld ook naar muziek kunt luisteren.

Bij een inkomend gesprek en bij een waarschuwing vibreert de nekband. Je kunt de headset ook gebruiken met slechts één oordop in het oor, zodat je tegelijkertijd naar je omgeving kunt luisteren.

De Plantronics Voyager 6200 UC stereoheadset werkt draadloos via een bluetooth klasse 1-verbinding met een bereik tot dertig meter. Je koppelt tot acht apparaten, waarvan twee tegelijk bruikbaar zijn.

De accu gaat negen uur mee tijdens gesprekken en zestien uur tijdens het beluisteren van muziek.

Deze headset is gecertificeerd voor unified communications (uc)-toepassingen van Microsoft (Skype for Business; Teams), Cisco (Jabber) en vele andere. Ze is ook compatibel met de beheersoftware Plantronics Manager Pro.

De zwart en zandkleurige Plantronics Voyager 6200 UC heeft een adviesprijs van 279,95 euro.

