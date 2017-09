Draadloze muis met extra lang batterijleven

De nieuwe Razer Atheris Bluetooth-muis houdt het met twee AA-batterijen tot 350 uur uit, afhankelijk van de instellingen en het gebruik. Dankzij Razers eigen draadloze Adaptive Frequency Technology (AFT) is de draadloze verbinding erg stabiel, ook in omgevingen met veel verschillende draadloze signalen.

Je kunt naar keuze de meegeleverde compacte 2,4 GHz usb dongle of Bluetooth LE gebruiken. Als je Bluetooth LE gebruik bedraagt de batterijduur ongeveer 300 uur. De usb-dongle kun je in de muis opbergen.

De optische sensor van de Atheris heeft een resolutie van 7.200 dpi, voldoende voor gebruik bij 4K-resolutie of met meerdere monitors.

Bovendien kan deze muis snel bewogen worden zonder dat er informatie verloren gaat, dit dankzij de snelheid van 220 ips (impressies per seconde) en een acceleratie tot 30 G. Desondanks is de muis erg compact. Bovendien is ze ontworpen voor links- of rechtshandig gebruik.

Je kunt de gevoeligheid van de muis tijdens het gebruik snel aanpassen. Ook heeft de muis vijf onafhankelijk van elkaar programmeerbare 'Hyperresponse'-knoppen.

De Atheris is compatibel met Synapse 3, Razers cloudgebaseerde configuratie- en driversoftware.

Deze muis meet 99,7 mm (L) X 62,8 mm (B) X 34,1 mm (H) en weegt 66 g exclusief de twee AA-batterijen.

De Razer Atheris is nu verkrijgbaar op Razerzone.com voor 59,99 euro en in het vierde kwartaal van 2017 via de detailhandel.

Bron: www.diskidee.be