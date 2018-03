Draadloze pentabletten voor creatievelingen

De nieuwe Intuos pentabletten van Wacom zijn verkrijgbaar in klein en medium formaat. Het kleine model CTL-4100WL en medium model CTL-6100WL zijn uitgerust met Bluetooth. Het kleine model CTL-4100 sluit je aan met een usb-kabel.

De Intuos pentabletten hebben vier aanpasbare Expresskeys, een led-indicator en de modellen met Bluetooth bieden een 60% langere batterijlevensduur dan vorige modellen.

De pen biedt een drukgevoeligheid van 4.096 niveaus en gebruikt Wacoms EMR-technologie, waardoor er geen batterij nodig is. Ze heeft een ergonomische vormgeving met een softtouch-zone. De pen bevat nog drie extra penpunten.

Gebruikers van de de nieuwe Intuos pentablets kunnen creatieve software downloaden, waaronder Corel Painter Essentials 6 voor design en illustraties, Celsys Clip Studio Paint Pro voor strips en manga en Corel AfterShot 3 voor fotobewerking. Diverse video-tutorials helpen gebruikers op weg.

Alle specificaties van de Intuos pentabletten vind je op de website van Wacom.

De Wacom Intuos Small en Medium pentabletten met Bluetooth zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, pistachegroen of roze voor een adviesprijs van respectievelijk 99,90 euro en 199,90 euro. De Wacom Intuos Small zonder Bluetooth is verkrijgbaar in de kleur zwart voor een adviesprijs van 79,90 euro.

