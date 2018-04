Draadloze printer en multifunctional van OKI

De nieuwe OKI C332dnw is een compacte kleurenprinter met led-technologie bedoeld voor kleine bedrijven die afdrukt tot A4-formaat met een snelheid tot 26 pagina's per minuut (ppm) in kleur en tot 30 ppm in zwart-wit.

De C332dnw ondersteunt dubbelzijdig afdrukken en heeft ecofuncties voor het besparen van stroom. Standaard ondersteunt de printer ook draadloos afdrukken. Het toestel meet 410 x 504 x 242 mm. De volledige specificaties vind je op de website van OKI.

De OKI MC363dnw is een nieuwe multifunctionele A4-kleurenprinter met led-technologie die naast afdrukken ook scannen, kopiëren en faxen ondersteunt.

Ook deze printer biedt een afdruksnelheid tot 26 ppm in kleur en tot 30 ppm in zwart-wit en ondersteunt dubbelzijdig afdrukken.

De scanresolutie van de MC363dnw bedraagt maximaal 600 x 600 dpi. Deze multifunctional heeft ook een automatische documentinvoer.

Naast draadloos afdrukken biedt de MC363dnw ook een Gigabit Ethernet-aansluiting. Het toestel meet 427 x 509 x 444 mm. De volledige specicificaties vind je op de website van OKI.

De OKI C332dnw A4-kleurenpinter heeft een adviesprijs van 179 euro. De OKI MC363dnw A4-multifunctional heeft een adviesprijs van 359 euro. OKI biedt drie jaar garantie op de toestellen.

Bron: www.diskidee.be