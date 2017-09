Draagbare Samsung ssd is piepklein

De nieuwe Samsung Portable SSD T5 is verkrijgbaar in vier capaciteiten: 250 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB. De twee kleinere modellen hebben een blauw chassis van unibody aluminium, terwijl de twee grotere modellen een zwarte aluminium unibody hebben. De SSD T5 is piepklein: 74 mm x 57,3 mm x 10,5 mm. Het schijf je weegt slechts 51 gram.

Toch liggen de prestaties tot 4,9 keer hoger dan bij een traditionele externe harde schijf. De T5 haalt immers snelheden tot 540 MB/s, vergelijkbaar met een interne sata3 ssd. De hoge snelheid is alleen haalbaar bij een USB 3.1 (Gen 2, 10Gbps) verbinding, maar de Portable SSD T5 is achterwaarts compatibel met alle oudere usb-standaarden. Het schijfje wordt trouwens geleverd met twee soorten kabels: USB-C to C en USB-C to A.

De Portable SSD T5 heeft geen bewegende onderdelen en kan dus tegen een stootje. Zo kun je hem tot 2 meter hoog laten vallen zonder schade. Gegevens versleutel je optioneel via AES 256-bit hardware data-encryptie. Eén en ander stel je in met behulp van de Samsung Portable SSD Software voor pc's en Macs. Samsung heeft ook een mobiele app voor Android-smartphones en -tablets.

De Portable SSD T5 is vanaf nu verkrijgbaar. Het 250GB model kost 149,95 euro. Samsung geeft drie jaar garantie op deze draagbare ssd.

