Draagbare schijf met ssd is compact en snel

De nieuwe My Passport SSD van Western Digital Corporation is het eerste product in ssd-formaat in de My Passport serie mobiele opslagapparaten van de fabrikant.

De nieuwe draagbare schijf past in de palm van je hand en is verkrijgbaar met capaciteiten van 1 TB, 512 GB en 256 GB. De schokbestendige behuizing meet 10 (H) x 90 (D) x 45 (B) mm.

De WD My Passport SSD biedt snelheden tot 515 MB per seconde met gebruik van een USB Type-C naar Type-C-kabel. Een adapter voor de traditionele USB Type-A-poort wordt meegeleverd.

Om de gegevens te beschermen gebruikt de My Passport SSD naast wachtwoordbeveiling ook 256-bit AES hardware-encryptie.

De nieuwe My Passport SSD wordt geleverd met WD Backup software om automatische back-ups te maken.

De WD My Passport SSD is verkrijgbaar in de tweede helft van april voor de volgende adviesprijzen: 399,99 euro voor 1 TB (WDBK3E0010PSL), 199,99 euro voor 512 GB (WDBK3E5120PSL) en 119,99 euro voor 256 GB (WDBK3E2560PSL). WD biedt drie jaar garantie op de My Passport SSD.

Bron: www.diskidee.be