Dronebeelden bewaren op draagbare schijf

Om een in wezen saai product zoals een externe schijf toch onder de aandacht te brengen, verzinnen fabrikanten allerlei marketingtrucs Neem nu de Fly Drive, een externe usb 3.1-schijf van Seagate, die het resultaat is van een strategisch partnerschap met dronefabrikant DJI.

Behalve dat er twee logo's (Seagate en DJI) op deze externe schijf met een capaciteit van 2 TB staan, heeft ze enkele extra snufjes die interessant zijn voor dronepiloten die onderweg foto's en video's willen back-uppen.

Allereerst is er de geïntegreerde uhs-ii microSD-sleuf, die het eenvoudiger maakt om dronebeelden op de externe schijf te kopiëren.

Ten tweede heeft de Seagate DJI Fly Drive een robuuste behuizing die tegen een stootje kan, dit mede dankzij de geïntegreerde, beschermende stootrand die de schokbestendigheid verhoogt.

Ten derde zit de USB-C kabel veilig weggestoken in de stootrand. Ideaal om direct ter plaatse bestanden over te zetten. Seagate blijft overigens vaag over welke snelheid de usb-c verbinding heeft. Wij vermoeden dat het een usb-c 3.1 gen 1 poort is, dus eigenlijk een usb 3.0 poort met een snelheid van 5 Gbit/s en niet de nog snellere usb-c 3.1 gen 2 poort van 10 Gbit/s: als het het snellere type was, zou het bedrijf hier vast breed mee uitpakken in zijn persbericht en marketingmateriaal ...

Ten slotte is er het inbegrepen proefabonnement van twee maanden op de videobewerkingssoftware Adobe Premiere Pro CC, dat normaal 24,99 euro per maand kost.

Gemiddeld creëert één uur opnames (gecomprimeerde beelden, 4K 30fps) 30 GB data. Deze schijf heeft dus voldoende ruimte voor 60 uur van dergelijke 4K beelden. Met een drone zoals de DJI Mavic Pro heb je daarvoor meer dan 250 vluchten nodig.

De Seagate DJI Fly Drive weegt 217 gram en kost 149,99 euro.

