Een keuze aan draadloze opladers

In de Wireless Charger productlijn biedt Cellularline diverse draadloze opladers ook voor gebruik in de wagen.

De draadloze opladers gebruiken de Wideactive Inside-technologie van Cellularline die volgens de fabrikant zorgt voor een continue en gelijke lading en die toestellen tijdens het opladen beschermt tegen oververhitting.

De Wireless Charger en Wireless Fast Charger zijn draadloze opladers in een liggend, licht en minimalistisch design. LED-lampjes geven de laadstatus aan. Daarnaast is er de Wireless Fast Charger Stand die een staand ontwerp heeft.

De Wireless Fast Charger en Wireless Fast Charger Stand geven ook aan of de Fast Adaptive Charging-techniek wordt ingezet.

De Cellularline Pilot Active Wireless en Handy Wing Active zijn twee draadloze opladers voor gebruik in de wagen die eveneens de Wideactive Inside-technologie gebruiken tijdens het opladen.

De Pilot Active Wireless is een oplader met een zuignap voor bevestiging op voorruit of dashboard. De Handy Wing Active is bedoeld voor bevestiging aan de luchtroosters van het dashboard.

De Wireless Charger productlijn is verkrijgbaar voor de volgende adviesprijzen: Wireless Charger 29,99 euro, Wireless Fast Charger 39,99 euro, Wireless Fast Charger Stand 49,99 euro, Pilot Active Wireless 29,99 euro, Handy Wing Active 49,95 euro.

