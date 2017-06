Eerste glasvezelswitch van Lancom

De drie managed Gigabit-switches in Lancom Systems' nieuwe GS-2328-reeks hebben allemaal 28 poorten. De switches kunnen worden beheerd met de standaard beheertools van Lancom of worden geïntegreerd met de Lancom Management Cloud (LMC). Het is mogelijk om volledige switch-configuraties op elke locatie met een simpele muisklik gelijktijdig uit te rollen of bij te werken.

De Lancom GS-2328 heeft 24 Gigabit ethernetpoorten en vier SFP+-poorten met overdrachtsnelheid tot 10 Gbit/s. De volledige switch is voorzien op een doorvoercapaciteit van 128 Gbit/s.

De Lancom GS-2328P is identiek, maar voegt Power over Ethernet (PoE)-functionaliteit toe aan de 24 ethernetpoorten. Daarbij worden twee standaarden ondersteund: EEE 802.3af (PoE) en IEEE 802.3at (PoE+). Het totale vermogen van deze PoE-switch bedraagt 370 Watt.

Ten slotte is er de nieuwe glasvezelswitch van Lancom, de GS-2328F. Die heeft twintig SFP-poorten, vier combinatiepoorten (TF/SFP) en vier SFP+-poorten. Deze switch kan gegevens tegen hoge snelheid over afstanden van enkele kilometers overdragen. Ze is bedoeld als netwerkknooppunt voor het verbinden van extra switches.

Dankzij dynamische linkaggregatie (LACP) conform IEEE 802.3ad kun je ethernetpoorten combineren tot een overdrachtsnelheid van 40 Gbit/s.

Lancom geeft vijf jaar garantie op deze switches. Prijzen werden niet medegedeeld.

