Eerste wifi-ap voor bedrijven van D-Link

Het nieuwe D-Link DAP-2610 Wireless AC1300 Wave 2 Enterprise Wi-Fi Access Point werkt zowel in de 2,4- als de 5 GHz wifi-frequentieband en dit met respectieve snelheden tot 400 Mbit/s (256-QAM) en tot 900 Mbit/s.

Dankzij interne mu-mimo antennes en "beamforming" kunnen meerdere apparaten tegelijk op maximale snelheid met het ap communiceren.

De DAP-2610 kan aan het plafond of aan een muur worden bevestigd. Plaatsing op een bureau is uiteraard ook mogelijk. Het betrekt zijn stroom van 802.3af Power over Ethernet (PoE), zodat maar één kabel nodig is om het te laten functioneren.

De DAP-2610 ondersteunt zowel Personal als Enterprise versies van WPA en WPA2 (802.11i) met ondersteuning voor RADIUS server backend en een ingebouwde interne RADIUS-server waardoor gebruikers zelf hun accounts kunnen aanmaken in het apparaat.

Andere beveiligingen zijn mac-adresfiltering, draadloze LAN-segmentatie, de functie "SSID-broadcast uitschakelen", rogue AP-detectie en een draadloze broadcast-scheduler voor een maximale bescherming van het draadloze netwerk op kantoor.

Netwerkbeheerders kunnen meerdere van deze ap's centraal beheren en laten samenwerken in één draadloze netwerkbrug. Dit dankzij de D-Link Central WiFi-Manager, die geavanceerde opties biedt voor het configureren en beheren van meerdere access points vanuit één locatie. Met AP Array configureer je één ap en synchroniseer je de instellingen automatisch met de rest van de groep.

De DAP-2610 heeft een adviesprijs van 144,95 euro incl. BTW.

Bron: www.diskidee.be