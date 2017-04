Energiezuinige thin client in compact formaat

Een thin client doet dienst als videoterminal in een Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-netwerkomgeving, waarbij applicaties vooral op krachtige centrale servers draaien en de terminal uitsluitend gebruikt wordt als afstandsscherm voor die applicaties.

De nieuwe Wyse 3040 is een erg compact vormgegeven thin client. Het apparaat meet 27,94 (H) x 101,6 (B) x 101,6 (D) mm en weegt slechts 0,24 kg.

Dankzij zijn kleine formaat is de Wyse 3040 eenvoudig te monteren op de achterkant van een monitor. De thin client ondersteunt tot twee beeldschermen (2560×1600 @ 60Hz).

De Dell Wyse 3040 is uitgerust met een Intel Atom X5 1.44GHz quad-core-processor, 2 GB RAM en 8 GB flashgeheugen.

De thin client is compatibel met de virtuele werkomgevingen van Citrix, Microsoft en VMware. Het is de eerste instapmodel Intel x86-gebaseerde quad-core thin client waarop zowel Wyse ThinOS of ThinLinux als besturingssysteem kan draaien.

De thin client is uitgerust met 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio-mic combojack, 2 x DisplayPort en 1 x Gigabit Ethernet-aansluiting. Een 802.11ac WiFi kaart is beschikbaar als optie.

Het energieverbruik van de Wyse 3040 thin client blijft onder de 5 watt volgens Dell. Meer informatie vind je op de website van Dell.

De Dell Wyse 3040 thin client heeft een adviesprijs van $329.

Bron: www.diskidee.be