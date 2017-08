Erg draagbare convertibele laptop

Acers nieuwe Spin 1 convertibele laptop heeft een volledig metalen behuizing die 14 mm dik is. De laptop weegt 1,25 kg. Je kan de notebook gebruiken in vier standen: laptop, presentatie, tablet en tent.

De Spin 1 is verkrijgbaar met Intel Pentium of Intel Celeron-processor, 4 GB DDR3L-geheugen en een eMMC-opslag van 32, 64 of 128 GB. Alle modellen zijn uitgerust met een Precision Touchpad dat Windows 10-gebaren ondersteunt.

De laptop heeft een Full HD-scherm (1920 x 1080 pixels) van 11,6 inch met IPS-technologie. Acers BluelightShield helpt oogvermoeidheid door langdurig schermgebruik te beperken.

Met de ondersteuning van Windows Ink en de optionele Acer Active Stylus is het mogelijk rechtstreeks op het scherm te schrijven en te tekenen.

De batterij van de Spin 1 gaat acht uur mee. De laptop ondersteunt draadloze connectiviteit via 802.11ac 2×2-technologie en Bluetooth 4.0.

Verder is de Spin 1 uitgerust met een USB 3.1-poort, een USB 2.0-poort, een HDMI-poort en een microSD-kaartslot (SDXC).

De Acer Spin 1 laptop is vanaf augustus verkrijgbaar vanaf 499 euro.

Bron: www.diskidee.be