Etikettenprinter met oplaadbare batterij

De P-touch CUBE Plus van Brother maakt gebruik van thermische printtechnologie en biedt een maximale afdruksnelheid vna 20 mm per seconde. Het toestel kan etiketten afdrukken van 3,5 mm tot 24 mm breed en van 25,4 mm tot 500 mm lang.

Standaard drukt de P-touch CUBE Plus af met een resolutie van 180 dpi. Er is ook een een hoge-resolutiemodus van 180 x 360 dpi.

De labelprinter kan je aansluiten op een pc en Mac via usb en ondersteunt ook iOS en Android smartphones en tablets via een Bluetooth-verbinding en de gratis apps Brother iPrint & Label en P-touch Design.

Op een Windows computer wordt een labeling-invoegtoepassing geactiveerd, zodat je labels rechtstreeks vanuit Word, Excel en Outlook kan afdrukken. Het is mogelijk om verschillende labels vanaf een pc te printen in één batch vanuit een Excel-bestand of op een Mac vanaf een csv-bestand.

De P-touch CUBE Plus is uitgerust met een Li-ion-batterij die oplaadbaar is via een usb-poort of een usb-lader. De labelprinter meet 128 (b) x 67 (d) x 128 (h) mm en weegt 0,67 kg.

De Brother P-touch CUBE Plus heeft een adviesprijs van 124,87 euro.

Bron: www.diskidee.be