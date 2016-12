Extern schijfje in een strak design

De StoreJet 25C3 van opslag- en multimediaproducent Transcend is slechts 9,95 mm dik en weegt 136 gram. Dankzij de stevige aluminiumbehuizing kun je deze dunne draagbare schijf veilig overal met je meenemen, zelfs in een broekzak of handtas.

De StoreJet 25C3 heeft een snelle usb 3.0-poort die ook zorgt voor de stroom en een maximale doorvoersnelheid tot 5 Gbit/s biedt. Deze externe schijf is uiteraard ook compatibel met oudere usb-standaarden, maar werkt dan wel trager.

Dit externe schijfje heeft een strak design, dankzij het gladde aluminium in mat grijs en metallic-randen.

Met de gratis downloadbare Transcend Elite Data Management software voor Windows 7 of hoger en Mac OS X 10.7 of hoger kunnen gebruikers bestanden versleutelen, synchroniseren en beheren en naar de cloud back-uppen.

Transcend geeft drie jaar garantie op de StoreJet 25C3. De prijzen zijn nog niet bekend.

