Externe desktop drive met 20TB opslagcapaciteit

De nieuwe My Book Duo Drive van Western Digital is verkrijgbaar in capaciteiten van 4TB, 6TB, 8TB, 12TB en een enorme 20TB. Die laatste is de grootste externe desktop-drive die het bedrijf ooit op de markt bracht.

De usb type-c poort ondersteunt ook de snelle usb 3.1 gen 2.0 versie met een overdrachtsnelheid tot 10 Gbit/s. Daarnaast is de My Book Duo compatibel met oudere, tragere usb-standaarden. De schijf wordt geleverd met verschillende kabels zodat ze universeel compatibel is (USB type-C naar type-C en type-C naar type-A).

De drive heeft twee extra USB-type-A usb 3.0 hubpoorten voor accessoires zoals actiecamera's, kaartlezers, usb-drives of het opladen of synchroniseren van een smartphone of ander apparaat.

De meegeleverde WD Security-software laat toe om de schijf met een wachtwoord te beveiligen en bestanden te versleutelen met een 256-bits aes-encryptiesleutel.

Intern gebruikt de WD My Book Duo twee voor raid-systemen geoptimaliseerde WD Red harde schijven in een raid-configuratie, naar keuze raid0 of raid1. De overdrachtssnelheid gaat tot 360 MB/s in raid0-modus (zonder gegevensbescherming). Beide schijven kan men ook apart inschakelen ('jbod') via de inbegrepen WD Utilities software.

De My Book Duo is al geformatteerd in ntfs-formaat en zo direct bruikbaar met Windows 10. Deze desktopschijf gebruikt een externe voeding. De afmetingen voor het grootste model zijn: 180 x 100 x 160 mm.

De My Book Duo drive heeft een garantie van drie jaar en is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 719,99 euro (20TB), 639,99 euro (16TB), 559,99 euro (12TB), 409,99 euro (8TB), 349,99 euro (6TB) en 299,99 euro (4TB).

