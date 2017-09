Extra opslagruimte voor Xbox en Playstation

De tien best verkopende games van 2016 gebruiken samen 568 GB opslagruimte, méér dat de standaard opslagruimte van sommige gameconsoles. Met de Seagate Game Drives breid je die opslagruimte eenvoudig uit.

De Seagate 2 TB Game Drive voor Xbox heeft een nieuw design dat perfect past bij de Xbox One. Voortaan wordt deze externe gaming schijf geleverd met een Xbox Game Pass van 1 maand. De compacte schijf past in je broekzak en betrekt zijn stroom van de usb-poort, zodat je geen stroomkabel nodig hebt. Ze past in elke usb-poort van de Xbox One en haalt usb 3.0 snelheden. Er passen meer dan vijftig Xbox One games op.

Van dezelfde schijf is er nu ook een 4TB versie; bij deze Seagate 4 TB Game Drive voor Xbox krijg je een Game Pass van twee maanden.

Derde in het rijtje is de zwartwitte Seagate 8 TB Game Drive Hub voor Xbox, die compact genoeg is om met je mee te nemen. Deze externe schijf is voldoende groot voor tweehonderd Xbox-games. Ze heeft twee usb 3.0 poorten en functioneert dus ook als usb-hub voor je Xbox. Met de extra poort kun je bijvoorbeeld controllers of mobiele apparatuur opladen.

Voor Playstation ten slotte lanceert Seagate de externe Seagate 2 TB Game Drive voor PS4, nadat het eerder al een interne variant uitbracht. Sinds Playstation Update 4.5 kan je externe harde schijven rechtstreeks op de console aansluiten om je gamebibliotheek uit te breiden.

Deze zwarte schijf met blauwe aluminium rand is slechts 9 mm dik en erg compact. Ze heeft geen externe stroomkabel nodig, zodat je ze gemakkelijk overal meeneemt.

De 8 TB Game Drive Hub voor Xbox kost 269,99 euro. De Seagate 2 TB Game Drive voor Xbox: Game Pass Special Edition kost 119,99 euro. De 4TB variant kost 159,99 euro. De Seagate 2 TB Game Drive voor PS4 ten slotte kost 119,99 euro.

Bron: www.diskidee.be