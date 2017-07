Extra stevige Windows 10 notebook

Panasonic is gespecialiseerd in laptops die bestand zijn tegen alle omstandigheden waarin mobiele medewerkers hun werk moeten kunnen doen. Zo doorstaat de Toughbook CF-54mk3 valpartijen tot 76 cm en is de laptop bestand tegen alle weersomstandigheden.

De CF-54mk3 is al de derde generatie van de semi-rugged Toughbook CF-54 notebook. Deze Toughbook draait Windows 10 Pro en heeft een Intel Core i5-7300U vPro processor.

Het 14-inch scherm van de nieuwe CF-54 is verkrijgbaar in drie versies: hd (1366 x 768 pixels), full hd (1920 x 1080 pixels) of full hd capacitief multi-touch touchscreen.

De CF-54mk3 is modulair opgebouwd, zodat de klant hem zelf naar wens kan samenstellen. Zo is er een sleuf waarin een dvd-speler of een tweede batterij een plaats kunnen vinden. Daarnaast is er ook een flexibele configuratiepoort voor een optionele tweede ethernet- of d-GPS-poort, een vierde usb 2.0-poort of een 'rugged' usb-poort beschikbaar.

De standaard batterij gaat volgens Panasonic tien uur mee op een volle lading. Je kunt de batterij verwisselen zonder dat de laptop opnieuw gestart hoeft te worden ('hot swap'). Als je de optionele tweede batterij toevoegt, verlengt dit de autonomie tot wel zeventien uur.

Deze stevige, maar relatief lichte laptop (vanaf 1,99 kg naargelang de gekozen opties) is bedoeld voor mobiele professionals zoals inspectiemedewerkers, architecten, overheids- en veiligheidspersoneel, alsook voor buitendienstmedewerkers en field service engineers in technische sectoren zoals automotive, service en maintenance.

Panasonic geeft op deze semi-rugged notebook een hardwaregarantie van drie jaar en vijf jaar garantie op onderdelen met een reparatiegarantie van 96 uur. Er zijn aanvullende garanties beschikbaar, waaronder een uitgebreide productgarantie (vierde/vijfde jaar), garantie voor schade als gevolg van een ongeluk (3/4/5 jaar) en garantie op de hdd/ssd.

De Panasonic Toughbook CF-54mk3 is eind juni beschikbaar voor een adviesprijs van 1.544 euro voor het entry-model (hd scherm), 1.922 euro voor het mid-model (full hd) en 2.477 euro voor het premium-model (full hd met aanraakfunctie). De vermelde prijzen zijn exclusief btw!

