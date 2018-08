Galaxy Watch is Samsungs nieuwe slimme horloge

De Galaxy Watch is Samsungs eerste smartwatch onder de nieuwe merknaam en de opvolger van de Galaxy Gear.

De Watch is een rond polshorloge dat verkrijgbaar is in twee afmetingen: met een kastdiameter van 42 mm (in Midnight Black en Rose Gold) en 46 mm (in Silver). Je kan het horloge personaliseren met verschillende wijzerplaten.

De Galaxy Watch maakt ook analoge tikgeluiden en bij ieder heel uur kun je een luidende klok instellen.

Samsung heeft de batterijduur van de smartwatch verlengd tot meer dan tot 80 uur, zodat je het horloge maar eens in de paar dagen dient op te laden.

Het Bluetooth polshorloge is uitgerust met een draaibare ring rond de wijzerplaat. Hiermee voer je opties in, regel je het volume of neem je telefoongesprekken aan.

De Galaxy Watch biedt een aantal gezondheidfuncties. Met de slaapfunctie houd je de verschillende fases van je slaap gedetailleerd bij. De nieuwe stress-managementtracker stelt automatisch vast wanneer je stressniveau te hoog is en stelt passende ademhalingsoefeningen voor.

De Galaxy Watch biedt ook fitnessassistentie. Het horloge heeft 21 nieuwe oefeningen wat het totale aantal op 39 workouts brengt.

De Galaxy Watch kan je ook gebruiken met diverse apps, zoals SmartThings en Spotify. Via SmartThings kan je bijvoorbeeld de TV aanzetten of laten weten wanneer de wasmachine klaar is. Met de Spotify Offline modus luister je zonder smartphone naar je favoriete muziek.

De Samsung Galaxy Watch met Bluetooth is beschikbaar vanaf op 7 september in twee formaten: 42 mm (in Midnight Black en Rose Gold) en 46 mm (Silver). De adviesprijzen bedragen respectievelijk 309 en 329 euro.

