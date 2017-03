Gaming headset biedt instant Dolby Surround Sound

De nieuwe HyperX Revolver S is een over-de-oren hoofdtelefoon die plug-and-play Dolby 7.1 Surround Sound biedt voor een intensere game-ervaring.

De Dolby Headphone-technologie is verwerkt in een nieuwe USB-dongel die is uitgerust met een knop om Dolby Surround Sound in te schakelen.

De HyperX Cloud Revolver S is uitgerust met 50 mm-drivers met neodymium magneten en heeft een frequentiebereik van 12 tot 28.000 Hz.

De Revolver S heeft ook een afneembare microfoon met noise cancelling-technologie. De microfoon biedt een frequentiebereik van 50 tot 18.000 Hz.

Het HyperX-traagschuim in de oorschelpen en een nieuw breed hoofdband-design verhogen het draagcomfort. De headset weegt 360 gram zonder en 376 gram met microfoon.

De Kingston HyperX Cloud Revolver S is al verkrijgbaar. Een adviesprijs werd niet meegedeeld, maar op het internet vonden we prijzen tussen 169 en 190 euro.

Bron: www.diskidee.be