Gaming headset ondersteunt DTS surround-geluid

De Logitech G533 Wireless Gaming Headset emuleert de plaatsing en audiopostionering van 7.1-surroundluidsprekers dankzij de ondersteuning voor DTS-hoofdtelefoon:X-technologie. Het is zelfs mogelijk om de geluidssterkte van elk surround-kanaal apart in te stellen. Wil je beter horen wat er achter je gebeurt in een game dan zet je het geluid van de achterkanalen bijvoorbeeld hoger.

De headset is gemaakt van lichtgewicht materialen, die duurzaam zijn, maar ook erg comfortabel dragen. Het totale gewicht van de headset is 350 gram.

De inklapbare beugelmicrofoon heeft een plop-filter die sissende en knallende geluiden en ademgeluiden tijdens het chatten dempt. De gesprekskwaliteit wordt verder verbeterd door middel van 'auto mute', 'noice cancelling' en 'EQ-tuning'.

De headset heeft een bereik tot vijftien meter en de draadloze verbinding verloopt volledig digitaal, waarbij er extra gelet is op een zo klein mogelijk vertraging ('latency') in de game-audio.

De oplaadbare batterij, die vervangen kan worden, heeft een autonomie van vijftien uur. Via de Logitech Gaming Software (LGS) kun je nagaan hoeveel stroom er nog rest. Met LGS stel je verder de equalizer, surround sound, bijgeluiden en microfoon-levels per game in. Je kunt ook andere functies toewijzen aan de mute-knop, zoals 'play/pauze' of het starten of stoppen van je media.

De Logitech G533 Wireless Gaming Headset kost 149 euro. Ze wordt geleverd met een draadloze usb-adapter en een usb-oplaadkabel.

Bron: www.diskidee.be