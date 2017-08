Gaming-monitor voor intense actiebeelden

Het nieuwe AGON AG251FG beeldscherm van AOC levert in combinatie met een Nvidia G-sync-compatibele videokaart stabiele gaming-beelden met minder 'tearing' en beeldhaperingen tijdens snelle actiescènes. Dit dankzij de hoge verversingsfrequentie van 240 Hz en de snelle reactietijd van 1 milliseconde.

Daarnaast zorgt de ondersteuning voor Nvidia ulmb (Ultra Low Motion Blur)-technologie voor minder bewegingsonscherpte of 'motion blur' bij bewegende beelden. G-sync en ulmb zijn apart te gebruiken technologieën: als je ulmb gebruikt, moet je G-sync uitschakelen in het Nvidia-controlepaneel.

Het hangt af van het soort beeld welke technologie de beste resultaten geeft. Maar de AGON AG251FG geeft je dus de keuze. Ulmb werkt overigens alleen bij de verversingsfrequenties 85Hz, 100Hz, en 120Hz.

Dit beeldscherm heeft een schermdiagonaal van 24,5 inch en een Full HD TN-lcd-paneel met een vaste resolutie van 1920 x 1080 pixels.

De AOC Flicker Free-technologie vermindert flikkeringen. Daarnaast kun je 's avonds de AOC Low Blue Light mode inschakelen die blauwe kortegolf lichtstralen die de slaap verstoren filtert.

De AOC Shadow Control-optie verheldert extreem donkere gebieden, zonder de rest van het beeld aan te tasten.

Dankzij de AOC Ergo Dial Base kun je de monitor kantelen, draaien en in de hoogte verstellen. De base heeft een headset-houder en een handvat.

De AG251FG heeft hdmi- en displayport-poorten en vier usb 3.0 poorten. Stereoluidsprekers zijn ingebouwd.

De AOC AGON AG251FG is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 599 euro. Alle details over de nieuwe monitor vind je op de website van AOC Gaming.

Bron: www.diskidee.be