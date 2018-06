Gaming muis met Lightspeed technologie

De Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse gebruikt Logitech G's exclusieve Lightspeed draadloze technologie waarmee je volgens de fabrikant sneller kunt gamen dan met de meeste niet-draadloze muizen.

De gaming muis is uigerust met de HERO (High Efficiency Rated Optical) sensor die betere prestaties biedt en die tien keer energiezuiniger is dan de vorige generatie muizen. De sensor biedt 400 IPS precisie en een gevoeligheid tot 12.000 dpi.

De G305 heeft een responstijd van 1 ms. De opgeladen AA-batterij heeft dan een autonomie om tot 250 uur onafgebroken te gamen. De muis biedt ook een endurance-modus met een responstijd van 8 ms waarmee je de levensduur van de batterij kan verlengen tot negen maanden op een enkele AA-batterij.

De Logitech G305 muis weegt 99 gram. Ze heeft zes programmeerbare knoppen. Alle specificaties van de Logitech G305 muis vind je op de website van Logitech G.

De Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse heeft een adviesprijs van 59 euro. Ze is verkrijgbaar in zwart of wit.

Bron: www.diskidee.be