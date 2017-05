Gebogen Philips monitor met breed kijkbeeld

De nieuwe 16:9 Philips E-Line 328E8QJAB5 32"-breedbeeldmonitor, gefabriceerd door MMD, heeft een 1800R-schermkromming. Dat is voldoende in verhouding tot de schermdiagonaal om een ruimtegevoel te creëren voor de kijker. De kromming zorgt ervoor dat het scherm zich als het ware om het gezichtsveld van de gebruiker draait.

De monitor gebruikt een VA (Vertical Alignment) lcd-paneel met een full hd resolutie van 1900 x 1080 pixels. Dankzij Ultra Wide-Color technologie toont deze monitor 103% van het NTSC-kleurengamma en 126% van het sRGB (CIE 1931) kleurengamma.

Adaptive Sync-technologie zorgt ervoor dat het beeldscherm snelle acties in videogames en videobeelden vloeiend weergeeft, zonder haperingen, 'tearing' of wazigheden ('motion blur'). Dit functioneert alleen in combinatie met een adaptive sync GeForce-videokaart van Nvidia.

Het Philips 328E8QJAB5 E-line beeldscherm kost 329 euro.

Technische kenmerken:

Kenmerk Philips 328E8QJAB5 display LCD paneel type VA LCD technology Backlighting technologie W-LED Paneelafmeting 31.5 inch / 80 cm Beeldverhouding 16:9 Effectief beeld 698.11 (H) x 392.69 (V) at 1800R curvature Optimale resolutie 1920 x 1080 @ 60Hz Kijkhoek 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10 Helderheid 250 cd/m² Kleurenweergave 16.7 million Kleurgamut (typisch) NTSC 103% (based on CIE 1976) sRGB 126% (based on CIE 1931) Beeldverbetering SmartImage game Andere kenmerken · Stereo Speakers: 3 W x 2· Kensington slot· Plug & Play Compatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Aansluitingen · Signaal input: VGA (Analog), DisplayPort, HDMI (digital, HDCP)· Sync Input: Separate Sync, Sync on Green· Audio (In/Out): PC audio-in, Headphone out Stand · Tilt: -5/10 graden

Bron: www.diskidee.be