Harde schijven van 10 TB voor nas-gebruik

WD RED harde schijven hebben een draaisnelheid van 5.400 toeren per minuut (rpm). WD RED PRO gaan tot 7.200 rpm. Deze harde schijven zijn speciaal bedoeld voor gebruik in nas-systemen en kunnen dus 24/7 werken.

3D Active Balance Plus, een verbeterde balancecontroltechnologie, verhoogt niet alleen de prestaties, maar ook de betrouwbaarheid van deze hdd's, die nu voor het eerst ook in 10 TB capaciteit verkrijgbaar zijn. Een nas-systeem met bijvoorbeeld zestien baaien kan op die manier 160 TB (0,16PT) opslagruimte bieden.

De hogere capaciteit is mogelijk dankzij de vierde generatie van WD's HelioSeal-technologie. Die vult de schijf met heliumgas dat een zevende van de dichtheid van lucht heeft, waardoor dunnere 'platters' (magnetische schijven) gebruikt kunnen worden zonder de prestaties te beïnvloeden.

Western Digital's eigen My Cloud Pro Series en My Cloud Expert Series nas-systemen zullen binnenkort ook verkrijgbaar zijn met deze hogere capaciteiten. Daarnaast voert WD momenteel compatibiliteitstests met een aantal toonaangevende nas-leveranciers uit. WD biedt een compatibiliteitslijst van WD Red-gekwalificeerde producten en fabrikanten. Deze is beschikbaar op https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-red.html.

De WD Red 10TB NAS harde schijf komt met een garantie van drie jaar en een adviesprijs van 439 euro (model #: WD100EFAX). De WD Red Pro 10TB komt met vijf jaar garantie en heeft een adviesprijs van 479 euro (model #: WD101KFBX).

Bron: www.diskidee.be