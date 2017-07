HD-beveiligingscamera is flexibel inzetbaar

In onze test van de eerste versie van Logitechs thuisbewakingscamera vonden we de Circle "eerder een 'fun' ip-camera dan een echte videobewakingscamera, maar wel héél gebruiksvriendelijk".

Logitech lanceert nu een nieuwe versie: door het aangepaste ontwerp kan je de Circle 2 ook als outdoor beveiligingscamera gebruiken. Hij maakt live beelden in 1080p Full HD met nachtzicht tot 4,5 meter en met een hoek van 180 graden.

De Circle 2 is leverbaar in een bedrade en draadloze versie en Logitech biedt een aantal mounts en accessoires om de beveiligingscamera flexibel te kunnen opstellen. Zo kan je met de Window Mount de camera in de vensterbank plaatsen voor uitzicht op de buitenwereld.

Met de Circle 2 Plug Mount kan je de camera in een stopcontact steken en met de Circle 2 Rechargeable Battery beschik je over een extra oplaadbare batterij om de batterij van de draadloze Circle 2 snel te vervangen.

Logitech biedt bij de Circle 2-camera gratis 24 uur versleutelde data-opslag in de cloud. Wil je meer opslagmogelijkheden dan biedt Circle Safe Basic 14 dagen aan opslag voor 3,99 euro per maand per camera en Circle Safe Premium 31 dagen aan opslag 9,99 euro per maand per camera met extra functies, zoals aanpasbare Motion Zones en Person Detection.

De Circle 2 camera werkt ook met een aantal smart home-platformen, waaronder binnenkort ook Apple HomeKit.

De specificaties van de Circle 2 beveiligingscamera vind je op de website van Logitech.

De Logitech Circle 2 Wired heeft een adviesprijs van 199 euro en de Circle 2 Wire-Free kost 229 euro. De Circle 2 mounts en accessoires variëren in prijs van 29 euro tot en met 59 euro.

