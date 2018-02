Headset voor verstokte gamers

De Sennheiser GSP 600 is ontwikkeld om tijdens lange gamesessies een optimaal draagcomfort te garanderen. De nieuwe oorkussens zijn gemaakt van verkoelend suèdeachtig materiaal dat voorkomt dat het oorkussen aan je huid blijft plakken, gecombineerd met kunstleer voor een betere ruisonderdrukking.

De GSP 600 is voorzien van een instelbare hoofdband om de contactdruk aan te kunnen passen en een verbeterd metalen scharniersysteem wat moet zorgen voor een optimale pasvorm. De headset weegt 395 gram.

De microfoon van de GSP 600 is uitgerust met ruisonderdrukking om achtergrondgeluiden te minimaliseren en de communicatie met teamleden te verbeteren. De microfoon kan snel gedempt worden door de hefboomarm op te tillen, terwijl het volume aangepast kan worden via een draaiwiel in het oor.

Sennheiser heeft de GSP 600 uitgerust met een nieuw luidsprekersysteem met verbeterde aluminium voice coil speakers. De hoofdtelefoon heeft een frequentiebereik van 10 tot 30.000 Hz en een impedantie van 80 Ohm. Het verhoogde sub-bas-bereik moet zorgen voor een betere beleving van games en films.

De GSP 600 ondersteunt verschillende platformen voor gamen op pc, Mac en consoles met een 3,5 mm jackplug-aansluiting. Het gebruik met mobiele apparaten is verbeterd dankzij een reductie van impedantie in het akoestisch systeem.

De Sennheiser GSP 600 gaming headset heeft een adviesprijs van 249 euro.

