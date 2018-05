High-end gaming monitor van Philips

De nieuwe Momentum-reeks van Philips is gericht op home-entertainment en vooral bedoeld voor het spelen van games op een groot scherm met gameconsoles. De Philips 436M6VBPAB is de eerste monitor in deze serie.

Het beeldscherm heeft zeer smalle randen en rust op een dunne aluminium standaard. Het meet 97,6 x 66,1 x 26,4 cm.

De 436M6VBPAB heeft een schermdiagonaal van 42,51 inch (108 cm) en biedt een CrystalClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160 pixels bij 60 Hz) met een een maximale helderheid van 1000 cd/m². De responsetijd bedraagt 4 ms.

De monitor gebruikt Quantum Dot-technologie in plaats van de gebruikelijke LED-achtergrondverlichtingstechnologieën. De primaire kleuren rood, groen en blauw worden weergegeven met meer verzadiging, waardoor vibratie en kleurnauwkeurigheid toenemen.

Door de Low Input Lag-modus en SmartResponse voor snellere visuele feedback is de Philips 436M6VBPAB een ware gaming-monitor. Adaptive-Sync zorgt voor een snelle gameplay zonder haperingen of tearing.

De monitor is uitgerust met Ambiglow-verlichting die zorgt voor een externe lichtkrans rond het scherm met aangepaste kleur en helderheid.

De 436M6VBPAB heeft een DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI 2.0- en USB-C-aansluiting. Via de ingebouwde USB 3.0-hub kan meer randapparatuur worden aangesloten. Ook heeft de monitor twee 7 watt-luidsprekers met DTS Sound.

De Philips 436M6VBPAB Momentum monitor wordt geleverd inclusief afstandsbediening en heeft een adviesprijs van 799 euro.

Bron: www.diskidee.be