HP brengt nieuwe instap-workstations

De nieuwe reeks HP workstations omvat de HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor en HP Z2 Tower, evenals de HP EliteDesk 800 Workstation Edition. Alle werkstations zijn uitgerust met een Thunderbolt-verbinding.

De werkstations hebben ingebouwde end-to-end HP-beveiligingsservices voor bescherming tegen malwaredreigingen, waaronder zelfherstellend BIOS en hardware-gebaseerde beveiligingsoplossingen, zoals HP Sure Start Gen4 en HP Sure Run4, die helpen vitale processen draaiende te houden, zelfs als malware ze probeert te stoppen. Met HP's Manageability Kit Gen 2 zijn meerdere apparaten te beheren.

Het HP Z2 Mini G4 Workstation is een werkstation in mini-uitvoering dat 21,6 x 21,6 cm meet. Het werkstation kan achter een monitor geplaatst worden of in een rek: er passen 56 HP Z2 Mini-workstations in een standaard 42U-rek met de speciale beugelmontage.

Het Z2 Mini G4 Workstation is verkrijgbaar met zes core Intel Xeon processoren en met Nvidia Quadro P600 of Nvidia Quadro P1000 GPU. Ook de AMD Radeon Pro WX4150-graphics is een optie.

Het HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 Workstation met zes core CPU levert 50 procent meer rekenkracht dan de vorige generatie in hetzelfde compacte formaat. Het werkstation wordt geleverd met vier PCIe-poorten en dubbele M.2-opslagslots.

Het HP Z2 Tower G4 Workstation is verkrijgbaar met Ultra 3D-graphics en de nieuwste Intel Core of Intel Xeon-processoren. Het werkstation heeft twee m.2-slots. Volgens HP biedt de Z2 Tower, die 13 procent kleiner is dan de vorige generatie, meer dan 60 procent meer grafische kracht.

De HP EliteDesk 800 Workstation Edition is een desktop-model dat out-of-the-box geoptimaliseerd is voor VR-engines. De EliteDesk 800 is verkrijgbaar met de nieuwe Intel Core-processoren en op grafisch vlak met een Nvidia GTX 1060 of 1080 of een AMD R7 430, RX 550, RX 580 of een Quadro P400.

Het HP Z2 Mini Workstation heeft een adviesprijs vanaf 759 euro. Het HP Z2 Small Form Factor Workstation heeft een adviesprijs vanaf 739 euro en het HP Z2 Tower Workstation een adviesprijs vanaf 769 euro. Ze zijn in augustus beschikbaar. De HP EliteDesk 800 Workstation Edition is al verkrijgbaar en heeft een adviesprijs vanaf 699 euro.

