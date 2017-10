In beeld: Japan ontdekt virtual reality voor volwassenen

Japan is na de VS 's werelds grootste markt voor virtual reality (VR). Bij de Tokyo Game Show conventie afgelopen donderdag werden games/video's voor virtual reality gepresenteerd die zich specifiek richten op 'romantiek'.

Romantiek is daarbij een eufemisme voor seks en pornografie. Dat de porno-industrie in VR een reddende engel ziet -de industrie kampt al jaren met teruglopende inkomsten door goedkoop gemaakte amateurporno- is bekend. De Amerikaanse website PornHub heeft 1800 VR-films online staan. Daar werd in 2016 volgens techblog Techcrunch 38 miljoen keer naar gezocht.

Ook in Japan moet het die kant op gaan. Verschillende makers zijn bezig 'sexy' films en interactieve games te maken voor VR-gebruikers.

