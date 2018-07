Inktvrije labelprinter voor kantoor en thuis

De nieuwe Brother VC-500W ZINK is een thermische kleurenlabelprinter voor professioneel en thuisgebruik.

De labelprinter gebruikt ZINK Zero Ink-technologie en ZINK-papier. Dit bevat kleurkristallen die bij verhitting worden geactiveerd om zo kleurenlabels te printen zonder gebruik van inkt.

De Brother VC-500W ZINK print labels van 9 mm tot 50 mm breed met een afdruksnelheid van 8 mm per seconde en een resolutie van 313 dpi.

Er zijn labelrollen verkrijgbaar in 9, 12, 19, 25 en 50 mm breedte en alle labelrollen hebben een lengte van 5 meter.

De VC-500W is uitgerust met een usb-aansluiting om een pc of Mac aan te sluiten. Met de meegeleverde P-touch Editor software kan je labels ontwerpen en printen.

Het toestel beschikt tevens over wifi om Apple of Android smartphones en tablets draadloos te verbinden via de gratis te downloaden Brother Color Label Editor app.

De labelprinter meet 113 x 116 x 96 mm. Alle specificaties vind je op de website van Brother.

De Brother VC-500W Zink kleurenlabelprinter heeft een adviesprijs van 199 euro.

Bron: www.diskidee.be