Kosteneffectieve plug-and-play switches

De nieuwe Netgear GS348 Gigabit Ethernet Unmanaged Switch telt 48 poorten, met een gezamenlijke maximale doorvoersnelheid van 96 Gbit/s. De nieuwe GS305P switch heeft vijf poorten en ondersteunt power-over-ethernet (poe) tot 55 Watt.

Deze switches werken fluisterstil want ze hebben geen ventilator. Toch kan met name de grotere GS348 switch een maximale temperatuur van 50° C aan wanneer hij in gebruik is en vindt dus ook zijn plaats in kleinere netwerkkasten.

Deze onbeheerde gigabit ethernet switches werken plug-and-play. Auto-MDI/MDIX maakt crossover-kabels overbodig.

Auto-negotiation verzorgt automatisch een verbinding met de hoogste gedeelde snelheid tussen switch en eindapparaat.

De vooraf geconfigureerde QoS in de grotere GS348 geeft automatisch voorrang aan voice en video over data.

De Netgear GS348 en GS305P Gigabit Ethernet Unmanaged Switches hebben een robuuste metalen behuizing en komen met drie jaar hardware-garantie.

De 48-poorts Gigabit Ethernet Unmanaged Switch (GS348) kost 319,99 euro. De 5-poorts PoE Gigabit Ethernet Unmanaged Switch (GS305P) kost 69,99 euro. Achter de links vind je alle technische details over deze nieuwe switches.

