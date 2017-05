Krachtige nas-server voor ssd's in rack-vorm

De Flashstation FS2017 van Synology is een rackmount nas-server voor 2,5-inch ssd's, zowel sata als sas van verschillende merken. In het apparaat zelf passen 24 ssd's, maar je kunt dit uitbreiden tot 72 ssd's met de optioneel verkrijgbare RX2417sas.

Dankzij RAID F1, een speciaal algoritme voor ssds in network attached storage-apparaten, verdwijnt het gevaar dat alle ssd's in de nas tegelijk uitvallen omdat de werklast gelijk over alle schijven verdeeld wordt. Met RAID F1 is dit niet langer het geval, zodat opgeslagen data veilig blijft.

De Flashstation FS2017 bevat een octracore Intel Xeon D-1541 processor en 16 GB rdimm-geheugen met ecc-bescherming, dat uitgebreid kan worden tot maximaal 128 GB ram. Dit volstaat voor random write 4K iops tot 90.000 operaties per seconde.

De FS2017 heeft vier 1GbE en twee 10GbE (10GBase-T)-netwerkpoorten met ondersteuning voor 'link aggregation' en 'fail over'. Optioneel kan een snellere ethernetkaart in de pci-sleuf worden geïnstalleerd, tot 40GbE.

De FS2017 draait op DSM, het besturingsprogramma van Synology. Hierin is standaard Snapshot Replication ingebouwd, waarmee 65.000 back-up-kopieën kunnen worden gemaakt op offsite servers. Optioneel is een virtualisatie-oplossing te gebruiken voor integratie met VMware, Citrix, Hyper-V en OpenStack.

De FS2017 kost 5.450 euro excl. btw zonder schijven. Synology geeft er vijf jaar garantie op. Dankzij de Synology Replacement Service stuurt Synology de klant een nieuwe nas nog voor de oude bij problemen teruggestuurd wordt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Bron: www.diskidee.be