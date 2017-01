Krachtige router met ondersteuning voor vpn's

De quad-stream 4×4, dual-band Synology RT2600ac heeft hetzelfde desktopachtige besturingssysteem als de anderhalf jaar geleden geïntroduceerde RT1900ac, die op de markt blijft.

Het Synology Router Manager (SRM) besturingssysteem is afgeleid van DSM, Synology's besturingssysteem voor zijn nas-servers. De desktop-achtige interface maakt het beheer en de configuratie zo intuïtief mogelijk.

Bovendien breid je de functionaliteit eenvoudig uit via apps. Daarnaast zijn er ook mobiele DS-router apps voor Android en iOS waarmee je deze routers op afstand kunt controleren op je mobieltje of tablet.

De RT2600a heeft een 1,7 GHz dual-core processor, 512 MB DDR3 geheugen en de meest recente 802.11ac Wave 2-gecertificeerde wifi-radio's met 'beamforming'- en 'mu-mimo'-ondersteuning. Je kunt twee lan-poorten combineren voor een hogere netwerksnelheid tot 2 Gbit/s of voor lastenverdeling en noodverbindingen.

De nieuwe VPN Plus app werkt zowel op de RT1900ac als de RT2600ac en laat je eenvoudig een virtuele kantooromgeving inrichten. WebVPN biedt gebruikers 'clientless' toegang tot interne web-diensten. Op externe locaties kun je deze eenvoudig en veilig openen in een recente webbrowser. Verder worden vpn-protocollen zoals SSTP, OpenVPN, PPTP en L2TP over IPSec ondersteund.

Standaard geeft de app één gelijktijdige vpn-verbinding toegang tot de eenvoudig te configureren WebVPN, Synology SSL VPN en SSTP. Voor thuisgebruikers zou dit moeten volstaan.

Later dit kwartaal kunnen bedrijven bijkomende licenties kopen voor meer gelijktijdige vpn-toegangsverbindingen. Die kosten 50 euro per stuk.

Alle andere zelf te configureren vpn-diensten zoals OpenVPN kun je uiteraard gratis blijven gebruiken.

Gedetailleerde specificaties van de RT2600ac en de VPN Plus app vind je op de website van Synology.

De Synology RT2600ac kost 259 euro. De RT1900ac kost 169 euro.

