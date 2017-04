Lang luisterplezier met Plantronics hoofdtelefoon

De nieuwe BackBeat 500 koptelefoon van Plantronics is uitgerust met 40mm-drivers en een bass tube-design dat moet zorgen voor een diep, rijk geluid.

De BackBeat 500 maakt een draadloze verbinding met smartphones en tablets via bluetooth 4.1. Je kan van een afstand tot 10 meter muziek streamen.

De opgeladen batterij biedt tot 18 uur draadloos luisterplezier. De DeepSleep sluimermodus zorgt ervoor dat de batterij tot zes maanden opgeladen blijft. Plantronics levert een 3,5 mm analoge kabel mee als back-up, zodat je de koptelefoon ook kan gebruiken als de batterij leeg is.

De BackBeat 500 koptelefoon kan automatisch verbinding leggen met tot twee apparaten tegelijk. Koppelen of 'pairen' kan met in totaal acht apparaten.

De bediening gebeurt met knoppen op het oor waarmee je muziek kan afspelen, pauzeren, nummers overslaan, het volume aanpassen en oproepen beantwoorden. Via de breedbandmicrofoon voer je gesprekken. De koptelefoon biedt ook direct toegang tot Siri, Google Now of Cortana.

De oorschelpen en hoofdbeugel van de BackBeat 500 zijn uitgerust met traagschuim voor draagcomfort en geluidsisolatie.

De Plantronics BackBeat 500 koptelefoon heeft een adviesprijs van 99,99 euro.

Bron: www.diskidee.be