Laptop en desktop met Chrome OS

De Chromebook 11 C732 is een nieuwe laptop van Acer die draait op het Chrome OS-besturingssysteem en vooral gericht is op gebruik in het onderwijs. De Chromebook heeft een robuust ontwerp en is getest op vallen vanaf een hoogte van 122 cm.

De Chromebook 11 C732 heeft een 11,6 inch (29,46 cm) scherm met een resolutie van 1366 x 768 pixels. Met modelnummer C732T is de laptop ook leverbaar met een aanraakgevoelig scherm. Het schermgedeelte is 180 graden draaibaar.

De nieuwe Chromebook van Acer is uitgerust met twee usb 3.1 Type-C poorten. De laptop heeft een ventilatorloos ontwerp voor stil gebruik in de klas en een morsbestendig toetsenbord.

Opgeladen gaat de batterij van de Chromebook 11 volgens tot maximaal 12 uur mee.

Als optie is de Chromebook 11 C732 verkrijgbaar met 4G LTE voor connectiviteit onderweg.

Daarnaast introduceert Acer ook de Chromebox CXI3. Dit compact desktopmodel met ChromeOS is verkrijgbaar met diverse aansluitmogelijkheden waaronder een usb 3.1 Type-C Gen 1-poort, vijf usb Type-A-poorten met ondersteuning voor usb 3.1 en usb 2.0 (afhankelijk van het model), een hdmi-poort, een Gigabit Ethernetpoort en een MicroSD-poort.

De Chromebox ondersteunt 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.2 LE voor draadloze verbindingen.

De Chromebox CX13 is ook achterop een monitor te bevestigen met behulp van een optioneel leverbare VESA montageset.

IT-beheerders kunnen met behulp van de webinterface van Acer Support de Chrome OS-toestellen updaten, apps configureren, uitbreidingen inschakelen, beleidsregels toepassen en meer.

De prijzen van de nieuwe Chromebook 11 C732 en Chromebox CXI3 werden nog niet meegedeeld.

Bron: www.diskidee.be