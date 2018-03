Levenslange garantie op geheugenkaartjes

De nieuwe Canvas-serie sd- en microsd-geheugenkaarten van Kingston Digital bestaat uit drie soorten.

Canvas Select is bedoeld voor hd-video en fotografie in zowel compact camera's als smartphones. De kaarten hebben een Klasse 10 UHS-I leessnelheid tot 80 MB/s en schrijfsnelheid tot 10 MB/s. De sd-variant is verkrijgbaar tot 128GB, terwijl de microsd-varianten tot 256GB gaan.

Canvas Go zijn iets snellere kaarten die ook geschikt zijn voor 4K-video. Het zijn Klasse 10 UHS-I U3 kaarten met een leessnelheid tot 90 MB/s en schrijfsnelheid tot 45 MB/s. De sd-capaciteit van de Canvas Go gaat tot 512GB en de microsd-capaciteit tot 128GB.

Ten slotte is er de Canvas React die ontworpen is met het oog op snelheid. Deze geheugenkaarten hebben een Klasse 10 UHS-I U3 A1 leessnelheid tot 100 MB/s en schrijfsnelheid tot 80 MB/s.

De volledige Canvas-serie is volgens de fabrikant ontworpen met het oog op duurzaamheid. Kingston Digital geeft op al deze kaarten een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning.

De prijzen van deze kaarten vind je terug op de website van Kingston.

