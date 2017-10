Lichte systeemcamera met vijf-assige beeldstabilisatie

De Olympus OM-D E-10 Mark III is de opvolger van de vorig jaar door ons geteste OM-D E-10 Mark II systeemcamera. Deze 16MP Four Thirds-systeemcamera heeft een nieuwe beeldverwerkingschip, TruePic VIII, dezelfde als in de duurdere OM-D E-M1 Mark II.

Voor beginners zijn er vier voorgeprogrammeerde opnamefuncties: auto-modus, scene-modus, advanced photo-modus en art filter-modus met vijftien artistieke filters. Deze zijn snel bereikbaar via een speciale modusknop.

Dankzij Touch Auto-Focus stel je snel scherp via het opklappende lcd-scherm en in totaal 121 autofocuspunten. Continue tracking, voorrang geven aan gezichten en automatisch ogen detecteren zijn bijkomende autofocusmogelijkheden.

Daarnaast heeft de camera een elektronische viewfinder met een helder oled-schermpje met een resolutie van 2,36MP.

Deze camera filmt dankzij de vijf-assige beeldstabilisatie stabiel in 4K met 30, 25 of 24 beelden per seconde. Je kunt ook burst foto-opnames maken met een snelheid van ongeveer 8,6 fps.

Dankzij de ingebouwde wifi deel of bewaar je beelden eenvoudig onderweg. Dit kan in combinatie met de Olympus Image Share smartphone app. Via die weg voeg je eventueel gps-gegevens aan je foto's toe.

De Olympus OM-D E-10 Mark III meet 121,5 x 83,6 x 49,5 mm en weegt zonder lens 362 g. De camera bestaat in een zwarte en zilveren uitvoering. Apart is een premium lederen hoes (CS-51B) verkrijgbaar in zwart of bruin.

De OM-D E-10 Mark III is verkrijgbaar voor 649 euro zonder lens of voor 799 eruo in een kit met M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ pancake lens.

